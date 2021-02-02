Іран хоче посередництва Євросоюзу для повернення США до ядерної угоди

Фото: прапор ЄС (flickr.com european_parliament)

Іран прагне посередництва Європейського Союзу у діалозі з США щодо ядерної угоди. Для цього запропонували головного дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф вважає, що Іран міг би "менш ніж за день" знову згорнути свою програму збагачення урану.

Втім, умовою для цього є відмова США від санкцій, які раніше ввела адміністрація Дональда Трампа.

Раніше президент США Джо Байден раніше зазначав, що прагне повернутися до угоди, за умови, що Іран дотримуватиметься встановлених нею обмежень та відмовиться від розширеного збагачення урану.

Нагадаємо, Сполучені Штати мають намір зміцнити обмеження, запроваджені в рамках ядерної угоди з Іраном. Також Вашингтон планує продовжити термін їх дії.

Зазначимо, раніше Іран заявив, що відмовляється від основного зобов'язання з ядерної угоди щодо обсягів збагаченого урану.

Раніше РБК-Україна писало, що запаси збагаченого урану в Ірані в 12 разів перевищують ліміт ядерної угоди.