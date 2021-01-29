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США мають намір продовжити термін обмежень щодо ядерної угоди з Іраном

Вашингтон, П'ятниця 29 січня 2021 18:26
США мають намір продовжити термін обмежень щодо ядерної угоди з Іраном
Фото: Джо Байден (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати мають намір зміцнити обмеження, запроваджені в рамках ядерної угоди з Іраном. Також Вашингтон планує продовжити термін їх дії.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі під час брифінгу.

"Президент Байден дав ясно зрозуміти, що він вважає, що завдяки дипломатичним зусиллям США повинні прагнути продовжити і зміцнити пов'язані з ядерною зброєю обмеження щодо Ірану та вирішити інші питання, що викликають стурбованість", - заявила вона.

Проте Псакі зазначила, що мова про контакти президента Джо Байдена і керівництва Ірану поки не йде.

"Іран повинен відновити дотримання істотних обмежень в ядерній сфері в рамках угоди, щоб переговори продовжилися", - зазначила вона.

Прес-секретар Білого дому нагадала, що США збираються обговорити аспекти повернення до виконання угоди з союзниками і партнерами.

Нагадаємо, президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. Зокрема, Вашингтон готовий повернутися до угоди і зняти всі санкції, якщо Іран буде суворо дотримуватися умов угоди.

Крім того, президент Ірану Хасан Рухані закликав Байдена повернутися до ядерної угоди з Тегераном.

Раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.

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Новини України В світі Сполучені Штати АмерикиДжозеф БайденІранядерное соглашение

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