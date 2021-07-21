Німеччина введе санкції проти Росії у разі агресії проти України, - Угода США і Берліна

Уряд Німеччини чинитиме тиск на ЄС для введення додаткових санкцій у разі, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або вчинити нові агресивні дії проти України. Зокрема, санкції введуть для обмеження російського експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ.

"Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинити нові агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і чинити тиск на Європейський союз для прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, для обмеження російських можливостей експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ, або для прийняття ефективних заходів в інших економічно значущих областях", - йдеться в Угоді.

У документі наголошується, що зобов'язання спрямоване на те, щоб Росія не використовувала жоден трубопровід, включаючи "Північний потік - 2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію в як зброю.