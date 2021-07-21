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Німеччина введе санкції проти Росії у разі агресії проти України, - Угода США і Берліна

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Середа 21 липня 2021 22:17
Німеччина введе санкції проти Росії у разі агресії проти України, - Угода США і Берліна Фото: президент США Джо Байден і канцлер Німеччини Ангела Меркель (Getty Images)
Автор: Лера Полищук

Уряд Німеччини чинитиме тиск на ЄС для введення додаткових санкцій у разі, якщо Росія спробує використовувати енергію в якості зброї або вчинити нові агресивні дії проти України. Зокрема, санкції введуть для обмеження російського експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на угода США і Німеччини щодо " Північного потоку-2".

"Якщо Росія спробує використовувати енергію як зброю або вчинити нові агресивні дії проти України, Німеччина буде діяти на національному рівні і чинити тиск на Європейський союз для прийняття ефективних заходів, включаючи санкції, для обмеження російських можливостей експорту в Європу в енергетичному секторі, включаючи газ, або для прийняття ефективних заходів в інших економічно значущих областях", - йдеться в Угоді.

У документі наголошується, що зобов'язання спрямоване на те, щоб Росія не використовувала жоден трубопровід, включаючи "Північний потік - 2", для досягнення агресивних політичних цілей, використовуючи енергію в як зброю.

Нагадаємо, в рамках угоди Німеччина взяла на себе зобов'язання сприяти продовженню транзитного договору між Україною і Росією, який закінчується в 2024 році.

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