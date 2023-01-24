У Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams, - Politico

Как сообщает РБК-Украина , об этом Politico рассказали два американских чиновника.

По их словам, власти США могут уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину. При этом один из чиновников уточнил, что "администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams".

Собеседники издания также рассказали, что Пентагон никогда не снимал свои танки с рассмотрения в вопросе военной помощи Украине.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать.