ua ru
Вт, 24 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams, - Politico

Новина українською →
Вашингтон, Вторник 24 января 2023 20:20
У Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams, - Politico Иллюстративное фото: у Байдена рассматривают передачу Украине до полсотни Abrams (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает передачу Украине "значительного" количества танков Abrams. Речь может идти о десятках единиц техники.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Politico рассказали два американских чиновника.

По их словам, власти США могут уже на этой неделе анонсировать поставки своих танков в Украину. При этом один из чиновников уточнил, что "администрация Байдена рассматривает возможность отправки от 30 до 50 танков Abrams".

Собеседники издания также рассказали, что Пентагон никогда не снимал свои танки с рассмотрения в вопросе военной помощи Украине.

Отметим, еще на прошлой неделе заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявляла, что передача Abrams Украине пока не имеет смысла, поскольку такую технику очень сложно обслуживать.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что США готовы передать Украине 10 танков Abrams для того, чтобы усилить давление на Германию, поскольку она все еще отказывалась поставлять Leopard Украине.

Но позже издание Spiegel написало, что канцлер ФРГ Олаф Шольц все же одобрил предоставление немецких танков Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Вашингтон Помощь Украине Военная техника Военная помощь
NEWS
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
США готовы передать Украине 10 танков Abrams, - СМИ
DAILY
"Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина "Ленд-лиз" от врага. Как Украина бьет российских оккупантов их же оружием