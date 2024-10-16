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Байден объявил новый пакет военной помощи Украине: что в него вошло

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Джо Байден сегодня, 16 октября, объявил очередной пакет военной помощи Украине. Туда вошло вооружение общей стоимостью 425 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома, президента Украины Владимира Зеленского в Telegram и пресс-службу Пентагона.

Как отметили в Белом доме, американский лидер объявил новый пакет для ВСУ по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. 

В пакет вошли: средства ПВО, боеприпасы класса "воздух-земля", бронетехника и "критически важные боеприпасы".

Также в Белом доме заверили, что в ближайшие месяцы Украина получит от США дополнительное вооружение, в том числе сотни перехватчиков ПВО, десятки тактических систем ПВО, дополнительные артиллерийские системы, значительное количество боеприпасов, сотни бронетранспортеров и боевых машин пехоты, а также тысячи бронированных машин.

В свою очередь Зеленский проинформировал Байдена о своем плане победы. И лидеры поручили своим командам провести консультации для дальнейших шагов. 

При этом глава украинского государства по итогам переговоров с Байденом написал, что благодарен ему, обеим партиям Конгресса и американскому народу за новый пакет, в который "вошли новые системы ПВО и дальнобойное вооружение". 

Полное содержание пакета

Как рассказали в Пентагоне, Украина в рамках нового пакета получит вооружения из американских запасов. 

Полное содержание:

  • дополнительные боеприпасы для ПВО NASAMS;
  • ракеты RIM-7 и поддержка противовоздушной обороны;
  • зенитные ракеты Stinger;
  • боеприпасы для РСЗО HIMARS;
  • боеприпасы класса "воздух-земля";
  • 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы; р
  • ракеты TOW;
  • противотанковые системы Javelin и AT-4;
  • внедорожники HMMWV;
  • стрелковое оружие и боеприпасы;
  • гранаты и учебное оборудование;
  • оборудование и боеприпасы для подрыва;
  • запасные части, вспомогательное оборудование, услуги, обучение и транспортировка.

Помощь Украине от США

Напомним, в конце сентября США за сутки объявили сразу два новых пакета военной помощи Украине.

В первый вошло вооружение на 375 млн долларов, его предоставят украинским защитникам из американских запасов.

При этом второй пакет был выделен в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины (USAI), в этом случае оружие будут закупать у промышленности. Стоимость пакета составила 2,4 млрд долларов.

В частности, украинские защитники впервые получат от США крылатые авиационные бомбы Joint Stand-off Weapon (JSOW). Как отмечал в комментарии РБК-Украина авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Национального авиационного университета (НАУ) Валерий Романенко, такие бомбы можно назвать ответом КАБам.

Более детально о JSOW - в материале РБК-Украина.

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