Байден оголосив новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійшло

Як зазначили у Білому домі, американський лідер оголосив новий пакет для ЗСУ за підсумками переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

У пакет увійшли: засоби ППО, боєприпаси класу "повітря-земля", бронетехніка та "критично важливі боєприпаси".

Також у Білому домі запевнили, що найближчими місяцями Україна отримає від США додаткове озброєння, у тому числі сотні перехоплювачів ППО, десятки тактичних систем ППО, додаткові артилерійські системи, значну кількість боєприпасів, сотні бронетранспортерів та бойових машин піхоти, а також тисячі броньованих машин.

У свою чергу Зеленський поінформував Байдена про свій план перемоги. І лідери доручили своїм командам провести консультації щодо подальших кроків.

При цьому голова української держави за підсумками переговорів із Байденом написав, що вдячний йому, обом партіям Конгресу та американському народу за новий пакет, до якого "увійшли нові системи ППО та далекобійне озброєння".