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Байден може призначити Псакі головою прес-служби Білого дому

Вашингтон, Понеділок 30 листопада 2020 02:10
Байден може призначити Псакі головою прес-служби Білого дому
Фото: Джен Псакі (abc.net.au)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден має намір призначити прес-секретарем Білого дому Джен Псакі. Ключові посади з комунікації в адміністрації Байдена будуть займати жінки.

Про це повідомляє Washington Post.

Джен Псакі очолювала прес-службу Державного департаменту США, коли президентом був Барак Обама. Сьогодні вона є радником в перехідній команді Байдена.

Директором Білого дому з комунікацій 46-й президент США призначить Кейт Бедінгфілд. У виборчому штабі Байдена вона працювала на тій же посаді.

Офіс управління та бюджету очолить Ніра Танден, яка працювала в штабах Білла і Хілларі Клінтон в кількох виборчих кампаніях, була старшим радником Офісу першої леді.

Раду економічних консультантів очолить Сесілія Роуз, декан Школи громадських і міжнародних відносин імені Вудро Вільсона при Принстонському університеті.

Всі ці жінки тісно пов'язані з Байденом і Демократичною партією: вони працювали з ним, або в адміністраціях президентів-демократів Обами та Клінтон.

Нагадаємо, Байден представив людей, яких планує висунути на вищі посади у своїй адміністрації.

РБК-Україна писало, що Байден озвучив плани, які здійснить в перші 100 днів перебування на посаді.

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