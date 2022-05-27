Байден звинуватив Путіна у спробі знищити українську ідентичність

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом Військово-морської академії США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post .

Нагадаємо, у квітні Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", натякаючи на Україну.

Крім того, Байден зазначав, що війна в Україні є глобальним конфліктом, а не регіональним.

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