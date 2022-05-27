RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Байден звинуватив Путіна у спробі знищити українську ідентичність

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський президент Володимир Путін намагається знищити українську культуру та ідентичність.

Про це заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускним класом Військово-морської академії США, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Washington Post.

Засуджуючи російські удари по українським

Нагадаємо, у квітні Байден назвав Путіна диктатором, який здійснює "геноцид на іншому кінці світу", натякаючи на Україну.

Крім того, Байден зазначав, що війна в Україні є глобальним конфліктом, а не регіональним.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Джозеф БайденВолодимир ПутінВійна Росії проти України