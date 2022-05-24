Війна в Україні є глобальною проблемою, а не регіональною, - Байден
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Війна в Україні є глобальною проблемою, а не регіональною. США разом зі своїми партнерами будуть домагатися створення вільного і відкритого Індо-Тихоокеанського регіону.
Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Це не просто європейське питання. Це глобальне питання. Напад Росії на Україну тільки посилює важливість цілей фундаментальних принципів міжнародного порядку, територіальної цілісності і суверенітету", - заявив він.
Раніше Байден підписав закон про надання Україні 40 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на військову та гуманітарну підтримку країни.
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