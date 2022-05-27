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Байден обвинил Путина в попытке уничтожить украинскую идентичность

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Российский президент Владимир Путин пытается уничтожить украинскую культуру и идентичность.

Об этом заявил президент США Джо Байден во время выступления перед выпускным классом Военно-морской академии США, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Осуждая российские удары по украинским

Напомним, в апреле Байден назвал Путина диктатором, который осуществляет "геноцид на другом конце света", намекая на Украину.

Кроме того, Байден отмечал, что война в Украине является глобальным конфликтом, а не региональным.

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Джозеф БайденВладимир ПутинВойна России против Украины