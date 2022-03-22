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Байден обговорив з Джонсоном, Макроном, Шольцем і Драгі підтримку України і жорстоку тактику РФ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Президент США Джо Байден обговорив підтримку України і військову агресію РФ в ході телефонної розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі та прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Лідери обговорили свою серйозну стурбованість жорстокою тактикою Росії в Україні, в тому числі її нападами на мирних жителів", - йдеться в релізі.

Також сторони відзначили свою постійну підтримку України, в тому числі шляхом "надання допомоги в забезпеченні безпеки відважним українцям, які захищають свою країну від російської агресії".

Крім того, обговорювалися питання надання гуманітарної допомоги мільйонам українських біженців.

"Лідери також розглянули недавні дипломатичні зусилля на підтримку зусиль України по досягненню припинення вогню", - повідомили в Білому домі.

Раніше повідомлялося, що на цьому тижні Джо Байден проведе зустрічі в Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 і лідерами ЄС, після чого в Польщі обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.

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