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Байден у Польщі обговорить питання введення миротворців в Україну, - посол США в ООН

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Понеділок 21 березня 2022 05:06
Байден у Польщі обговорить питання введення миротворців в Україну, - посол США в ООН Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Посол США в ООН Лінда Томас-Грінфлід розповіла, що американський президент Джо Байден, який їде на екстрений саміт НАТО в четвер, під час візиту до Польщі 25 березня обговорить питання введення миротворчого контингенту в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Місії США в ООН.

Вона звернула увагу, що Байден "ясно дав зрозуміти", що США не будуть розміщувати американські війська в Україні.

"Ми не хочемо, щоби це переросло на війну зі Сполученими Штатами. Але ми підтримаємо наших союзників по НАТО. У нас є війська, як ви знаєте, в країнах НАТО, і президент ясно дав зрозуміти, що в разі нападу на будь-яку з наших країн НАТО відповідно до статті V ми будемо підтримувати ці країни та захищати ці країни", - заявила дипломат.

Томас-Грінфлід додала, що не може сказати, які рішення будуть схвалені на цій конференції НАТО, та як Альянс відреагує на пропозицію Польщі про відправку озброєних миротворців в Україну.

"Що я можу сказати, так це те, що наразі американських військ в Україні не буде. Президент ясно сказав про це, і інші країни НАТО можуть вирішити, що вони хочуть ввести війська на територію України. Це буде рішення, яке вони повинні прийняти", - говорить посол.

Також Томас-Грінфлід зазначила, що США не бачать особливих шансів на прорив у переговорах України з РФ, назвавши їх "односторонніми".

"Ми підтримали переговори, які президент Зеленський намагався провести з росіянами, і я дійсно використовую слово "намагався", тому що переговори здаються односторонніми, і росіяни не схилялися до жодної можливості переговорного і дипломатичного рішення", - сказала вона.

Як уточнили у Білому домі, президент США Байден відвідає Польщу після проведення зустрічей у Брюсселі з союзниками по НАТО, лідерами G7 і лідерами Євросоюзу, щоб обговорити міжнародні зусилля з підтримки України та накласти на РФ "серйозні і безпрецедентні витрати за її вторгнення".

"У п'ятницю, 25 березня, президент Байден відправиться до Варшави (Польща), де проведе двосторонню зустріч з президентом Анджеєм Дудою. Президент обговорить, як Сполучені Штати разом з нашими союзниками і партнерами реагують на гуманітарну кризу і кризу щодо прав людини, спричинену невиправданою і неспровокованою війною Росії проти України", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр-міністр Польщі Ярослав Качинський заявив про необхідності збройної миротворчої місії НАТО в Україні.

У Берлін виступили проти такої ініціативи, назвавши відправку миротворчої місії НАТО в Україну "червоною лінією".

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