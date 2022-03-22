Байден обсудил с Джонсоном, Макроном, Шольцем и Драги поддержку Украины и жестокую тактику РФ

"Лидеры обсудили свою серьезную обеспокоенность жестокой тактикой России в Украине, в том числе ее нападениями на мирных жителей", - говорится в релизе.

Также стороны подчеркнули свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем "предоставления помощи в обеспечении безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии".

Кроме того, обсуждались вопросы предоставления гуманитарной помощи миллионам украинских беженцев.

"Лидеры также рассмотрели недавние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины по достижению прекращения огня", - сообщили в Белом доме.