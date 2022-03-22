UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден обсудил с Джонсоном, Макроном, Шольцем и Драги поддержку Украины и жестокую тактику РФ

Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Президент США Джо Байден обсудил поддержку Украины и военную агрессию РФ в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

"Лидеры обсудили свою серьезную обеспокоенность жестокой тактикой России в Украине, в том числе ее нападениями на мирных жителей", - говорится в релизе.

Также стороны подчеркнули свою постоянную поддержку Украины, в том числе путем "предоставления помощи в обеспечении безопасности отважным украинцам, защищающим свою страну от российской агрессии".

Кроме того, обсуждались вопросы предоставления гуманитарной помощи миллионам украинских беженцев.

"Лидеры также рассмотрели недавние дипломатические усилия в поддержку усилий Украины по достижению прекращения огня", - сообщили в Белом доме.

Ранее сообщалось, что на этой неделе Джо Байден проведет встречи в Брюсселе с союзниками по НАТО, лидерами G7 и лидерами ЕС, после чего в Польше обсудит вопросы введения миротворческого контингента в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденЭммануэль МакронМарио ДрагиБорис ДжонсонОлаф ШольцВойна России против Украины