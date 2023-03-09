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Атаки РФ на энергосистему в Украине являются военным преступлением, - глава Еврокомиссии

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Украина, Четверг 09 марта 2023 23:05
Атаки РФ на энергосистему в Украине являются военным преступлением, - глава Еврокомиссии Фото: Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские атаки на энергетическую систему в Украине является военным преступлением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен.

"Говорила сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским после невыборочных ракетных ударов по Украине минувшей ночью", - говорится в заявлении.

Урсула фон дер Ляен отметила, что умышленные атаки России на гражданское население и энергосистему являются военным преступлением.

"Это укрепляет нашу общую решимость продолжать продвижение украинских реформ на их пути", - добавила ряд Еврокомиссии.

Напомним, что российские оккупанты в ночь на 9 марта нанесли ракетные удары по городам Украины.

Ракетная атака россиян ночью 9 марта привела к экстренным отключениям света в Киеве, однако в настоящее время электроснабжение в столице возобновлено.

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