Байден обсудит с премьер-министром Дании обучение украинских пилотов на F-16

"Я ожидаю, что наши совместные усилия по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16, будут частью этого общения", - отметила Жан-Пьер.

Американский лидер ранее сообщал, что Соединенные Штаты Америки будут работать над подготовкой украинских пилотов на истребителях F-16 и отметил, что учения будут проходить в Европе.

F-16 для Украины

Следует отметить, что Дания входит в состав так называемой "коалиции истребителей" - объединения стран, готовых обучать украинских пилотов на истребителях четвертого поколения, а затем передать эти самолеты Украине. Сообщается, что подготовка пилотов на F-16 может занять около четырех месяцев.

Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, 24 мая, заявил, что Дания начинает обещанные учения украинских летчиков на истребителях F-16.