Байден обговорить із прем’єр-міністром Данії навчання українських пілотів на F-16

"Я очікую, що наші спільні зусилля з підготовки українських пілотів на літаках четвертого покоління, включно з F-16, будуть частиною цього спілкування", - зазначила Жан-П'єр.

Американський лідер раніше повідомляв, що Сполучені Штати Америки будуть працювати над підготовкою українських пілотів на винищувачах F-16, та зазначив, що навчання будуть проходити в Європі.

F-16 для України

Варто зазначити, що Данія входить в склад так званої "коаліції винищувачів" - об'єднання країн, які готові навчати українських пілотів на винищувачах четвертого покоління, а потім передати ці літаки Україні. Повідомляється, що підготовка пілотів на F-16 може тривати близько чотирьох місяців.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, 24 травня, заявив, що Данія починає обіцяні навчання українських льотчиків на винищувачах F-16.