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Дания начнет учить украинских летчиков на F-16, - Стефанчук

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Среда 24 мая 2023 03:48
Дания начнет учить украинских летчиков на F-16, - Стефанчук Фото: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Дания начинает обещанные учения украинских лётчиков на истребителях F-16. Через несколько месяцев страна подготовит пилотов.

Об этом заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По его словам, во время визита в Данию он провел переговоры по военной и финансовой поддержке Украины. Самое важное, что было озвучено во время переговоров, это то, что Дания уже начинает готовить украинских пилотов использовать F-16.

"Мы прекрасно понимаем, что означает этот первый шаг. Это означает, что буквально через несколько месяцев мы будем говорить о втором шаге, который полностью закрепит наше преимущество в небе, которое поможет закрыть небо", - подчеркнул Стефанчук.

F-16 для Украины

Дания входит в состав так называемой "коалиции истребителей" - объединения стран, готовых обучать украинских пилотов на F-16 и затем передать эти самолеты Украине. Инициатива была основана Великобританией и Нидерландами, а затем к ней присоединились Дания, Бельгия и Франция.

Кроме этого, президент США Джо Байден заявил, что США тожеготовы начать обучение украинских пилотов.

А в Испании заявили, что не смогут обучать пилотов на F-16, потому что не имеют их на вооружении, но всячески поддерживают Украину и формирование "коалиции истребителей".

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F-16 Дания
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