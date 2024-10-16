Байден в Германии планирует встретиться с тремя европейскими лидерами, - CNN
Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию. Он намерен встретиться с тремя европейскими лидерами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Как отметили три западных чиновника в комментарии изданию, ожидается, что Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе.
Как известно, на прошлой неделе Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где должен был быть и президент Украины Владимир Зеленский. Но визит президента США в Германию отменили.
Байден пообещал перенести поездку в Германию, но перспективы встречи так называемой европейской четверки были неясны.
Визит Байдена в Германию
Президент США Джо Байден на прошлой неделе должен был посетить Германию с последним визитом на посту лидера страны. Впрочем, поездку отменили из-за урагана "Милтон", накрывшего часть США.
СМИ сообщили, что Байден приедет в Германию в конце этой недели, вероятно, 18 октября. Однако во время визита президента США заседания в формате "Рамштайн" не будет.
На днях в правительстве Германии подтвердили визит Байдена. Сообщается, что американский президент пробудет в Германии всего день.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.