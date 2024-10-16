Байден в Германии планирует встретиться с тремя европейскими лидерами, - CNN

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию. Он намерен встретиться с тремя европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отметили три западных чиновника в комментарии изданию, ожидается, что Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе.

Как известно, на прошлой неделе Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где должен был быть и президент Украины Владимир Зеленский. Но визит президента США в Германию отменили.

Байден пообещал перенести поездку в Германию, но перспективы встречи так называемой европейской четверки были неясны.