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Байден в Германии планирует встретиться с тремя европейскими лидерами, - CNN

Берлин, Среда 16 октября 2024 10:25
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Байден в Германии планирует встретиться с тремя европейскими лидерами, - CNN Фото: президент США Джо Байден (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Президент США Джо Байден на этой неделе посетит Германию. Он намерен встретиться с тремя европейскими лидерами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как отметили три западных чиновника в комментарии изданию, ожидается, что Байден встретится с канцлером Германии Олафом Шольцом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Берлине на этой неделе.

Как известно, на прошлой неделе Байден должен был председательствовать на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", где должен был быть и президент Украины Владимир Зеленский. Но визит президента США в Германию отменили.

Байден пообещал перенести поездку в Германию, но перспективы встречи так называемой европейской четверки были неясны.

Визит Байдена в Германию

Президент США Джо Байден на прошлой неделе должен был посетить Германию с последним визитом на посту лидера страны. Впрочем, поездку отменили из-за урагана "Милтон", накрывшего часть США.

СМИ сообщили, что Байден приедет в Германию в конце этой недели, вероятно, 18 октября. Однако во время визита президента США заседания в формате "Рамштайн" не будет.

На днях в правительстве Германии подтвердили визит Байдена. Сообщается, что американский президент пробудет в Германии всего день.

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