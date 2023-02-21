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Пытается деэскалировать ситуацию. Милли периодически общается с начальником Генштаба РФ

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США, Вторник 21 февраля 2023 20:47
Пытается деэскалировать ситуацию. Милли периодически общается с начальником Генштаба РФ Фото: главный генерал США Марк Милли (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Главный генерал США периодически общается с начальником Генштаба РФ, чтобы разряжать обстановку на фоне войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов США полковник Дэйв Батлер сообщил, что Главный генерал США Марк Милли периодически общается с начальником Генштаба РФ Валерием Герасимовым, чтобы разряжать обстановку на фоне войны.

По его словам, Милли регулярно ведет переговоры с Герасимовым, оставляя канал связи между Вашингтоном и Кремлем открытым.

"В ситуации, когда такая мощная нация решает вторгнуться в другую суверенную страну, нет ни одного языка об общем языке. Единственное, о чем мы соглашаемся, это оставлять линию связи открытой. Когда конфликт обостряется, мы можем звонить по телефону друг другу и пытаться деэскалировать ситуацию. Мы представляем свою точку зрения, а они (россияне – ред.) свою, и по крайней мере мы ведем разговор", – пояснил Батлер.

Напомним, Милли крушение армии России условием для полной победы Украины в 2023 году.

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