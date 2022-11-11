RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден назвал условие окончания войны в Украине

Фото: президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не выведет с украинских территорий свои войска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена, которого цитирует Euractiv.

"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", - сказал американский лидер журналистам.

Каким видят завершение войны на Западе

Напомним, ранее помощница госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что пока только Путин может принять решение о прекращении этой войны.

При этом в Британии считают, что война может длиться долго, но российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу во всех стратегически военных целях.

Между тем, в ЕС озвучили свое видение окончания войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что она должна завершиться только на условиях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВойна России против Украины