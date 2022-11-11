Байден назвал условие окончания войны в Украине

"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", - сказал американский лидер журналистам.

Каким видят завершение войны на Западе

Напомним, ранее помощница госсекретаря США Карен Донфрид в интервью РБК-Украина заявила, что пока только Путин может принять решение о прекращении этой войны.

При этом в Британии считают, что война может длиться долго, но российский диктатор Владимир Путин терпит неудачу во всех стратегически военных целях.

Между тем, в ЕС озвучили свое видение окончания войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что она должна завершиться только на условиях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.