Путін зазнає невдачі в усіх стратегічно-військових цілях, - британський адмірал

На думку адмірала сера Тоні Радакіна, конфлікт в Україні, попри успіхи ЗСУ, може тривати доволі довго. Однак, Путіну все ж не вдасться досягнути своїх цілей через стратегічний провал.

"З самого початку ми говорили, що це була стратегічна помилка президента Путіна, а стратегічні помилки призводять до стратегічних наслідків. І в даному випадку це стратегічний провал. Путін провалює всі свої військово-стратегічні цілі, він хотів підкорити Україну, цього не станеться", - заявив Радакін.

Як відзначив адмірал, Путіна намагався захопити Київ, однак провалив свою ціль, також він планував послабити НАТО, однак й з цим не справився.

"У нього завжди були проблеми з укомплектуванням екіпажів техніки, яку він має. Він не має достатньої кількості особового складу. Його сили на місцях дуже слабкі. І ми також бачимо чудові українські збройні сили, які були мужніми, вони борються за свою країну, і вони прийняли міжнародну підтримку, яку всі ми надаємо", - зауважив Радакін.