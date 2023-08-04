RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Байден на следующей неделе ограничит технологические инвестиции США в Китай, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден в начале следующей недели подпишет указ о проверке и ограничении исходных инвестиций в "чувствительные технологии" Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Этим распоряжением Белый дом стремится воспрепятствовать помощи американского капитала в развитии технологий, поддерживающих военную модернизацию Китая, ведь это угрожает национальной безопасности США.

Ожидается, что указ ограничит инвестиции американского частного и венчурного капиталов в полупроводники, квантовые вычисления и искусственный интеллект КНР. Некоторые транзакции будут полностью запрещены.

"У нас есть запрет на экспорт технологии. У нас есть ограничения на входящие инвестиции. Это поможет закрыть этот пробел в финансировании и позволит правительству увидеть эти потоки капитала", - сказал бывший чиновник Министерства торговли США Корделл Халл.

Технологические инвестиции в Китай

Контроль за инвестициями стал частью широких инициатив Белого дома по ограничению потенциала Китая в разработке технологий следующего поколения, в частности в военной сфере. Эти меры дополнительно усложнили уже напряженные отношения между США и КНР.

Ранее, США и Нидерланды анонсировали введение новых ограничений, которые будут касаться китайских производителей микросхем и еще больше ограничат продажу оборудования для их выпуска.

Впоследствии стало известно, что администрация президента Соединенных Штатов работает над указом по ограничению критически важных инвестиций в технологии в Китае. Отмечалось, что Байден подпишет распоряжение в середине августа.

 

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденКитай