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Байден наступного тижня обмежить технологічні інвестиції США в Китай, - Reuters

Фото: президент США Джо Байден (facebook.com/POTUS)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден на початку наступного тижня підпише указ, про перевірку та обмеження вихідних інвестицій у "чутливі технології" Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Цим розпорядженням Білий дім прагне перешкодити допомозі американського капіталу в розвитку технологій, якій підтримують військову модернізацію Китаю, адже це загрожує національній безпеці США. 

Очікується, що указ обмежить інвестиції американського приватного і венчурного капіталів у напівпровідники, квантові обчислення та штучний інтелект у КНР. Деякі транзакції будуть повністю заборонені.

"У нас є заборона на експорт технології. У нас є обмеження на вхідні інвестиції. Це допоможе закрити цю прогалину у фінансуванні та дасть уряду змогу побачити ці потоки капіталу", - сказав колишній чиновник Міністерства торгівлі США Корделл Халл.

Технологічні інвестиції в Китай

Контроль над інвестиціями став складовою частиною широких ініціатив Білого дому з обмеження потенціалу Китаю в розробці технологій наступного покоління, зокрема у військовій сфері. Ці заходи додатково ускладнили вже напружені відносини між США та КНР.

Раніше, США та Нідерланди анонсували запровадження нових обмежень, які стосуватимуться китайських виробників мікросхем та ще більше обмежать продаж обладнання для їх випуску.

Згодом стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів працює над указом, щодо обмеження критично важливих інвестицій в технології у Китаї. Зазначалось, що Байден підпише відповідне розпорядження в середині серпня.

 

 

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Джозеф БайденКитай