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Глави країн "Великої сімки" оголосили про введення інвестицій для "зелених" проектів

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Корнуолл, Неділя 13 червня 2021 02:10
Глави країн "Великої сімки" оголосили про введення інвестицій для "зелених" проектів Фото: глави країн G7 оголосили про введення інвестицій для зелених проектів (twitter.com/g7)
Автор: Артур Родивилов

Глави країн "Великої сімки" (G7) оголосили про введення партнерських проектів з інвестицій для "зелених" проектів. Новий план інвестицій отримав назву "Відновити краще, ніж було, на благо світу".

Про про це повідомляє Reuters.

Мета проекту - збільшити міжнародне фінансування екологічних інфраструктурних проектів.

Серед таких вказані, наприклад, розвиток залізниць в Африці, розширення будівництва вітряних електростанцій в Азії і деякі інші. Загальна сума інвестицій складе до 100 млрд доларів на рік.

"Як демократичні країни, ми несемо відповідальність за те, щоб допомогти країнам, що розвиваються, скористатися перевагами чистого розвитку через справедливу і прозору систему. У G7 є безпрецедентна можливість провести глобальну зелену промислову революцію, яка може змінити наш спосіб життя", - заявив прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Проте деякі представники екологічних організацій, присутні на засіданні G7, піддали критиці заяви лідерів Великої сімки і Бориса Джонсона зокрема, назвавши їх повторенням минулих обіцянок.

Нагадаємо, напередодні саміту лідери Європейського союзу оголосили Китай "системним суперником, партнером у глобальних питаннях, і конкурентом".

Також стало відомо, що G7 планує виділити 100 млрд доларів постраждалим від COVID країнам.

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