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Байден в преддверии саммита НАТО встретится с Сунаком: обсудят Украину

Фото: Байден и Сунак обсудят Украину перед саммитом НАТО (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден накануне саммита НАТО в Вильнюсе посетит Великобританию, где встретится с королем Чарльзом и премьер-министром Риши Сунаком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В Белом доме заявили, что поездка направлена на укрепление тесных отношений между странами. Американский лидер начнет свой визит со встречи с королем Соединенного Королевства, они обсудят вопрос изменения климата уже в воскресенье, 9 июля.

В понедельник, 10 июля, Байден отправится на Даунинг-стрит, где состоится его встреча с премьер-министром Британии Риши Сунаком. Спикер главы британского правительства заявил, что лидеры обсудят предстоящий саммит НАТО и Украину.

"Соединенное Королевство является ведущим союзником Европы в НАТО, мы являемся важнейшим торговым, оборонным и дипломатическим партнером Соединенных Штатов, и мы находимся в авангарде предоставления Украине поддержки, необходимой ей для успеха на поле боя", - заявил премьер Британии накануне.

После встречи Байден и Сунак отправятся в Литву, где лидеры НАТО соберутся на ключевой саммит. Затем Байден отправится в Хельсинки для встречи с лидерами стран Северной Европы.

Саммит НАТО в Вильнюсе

11 и 12 июля в Литве пройдет саммит НАТО, на котором Украина хочет получить сигнал о поддержке вступления в Альянс после окончания войны. При этом президент Украины Владимир Зеленский считает, что у страны есть все основания для этого.

Накануне саммита президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Украина заслуживает членства в НАТО.

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НАТОДжозеф БайденРиши Сунак