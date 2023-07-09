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Байден напередодні саміту НАТО зустрінеться із Сунаком: обговорять Україну

Фото: Байден і Сунак обговорять Україну перед самітом НАТО (twitter.com/RishiSunak)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден напередодні саміту НАТО у Вільнюсі здійснить візит до Великобританії, де зустрінеться із королем Чарльзом та прем'єр-міністром Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В Білому домі заявили, що поїздка спрямована на подальше зміцнення тісних відносин між країнами. Американський лідер розпочне свій візит із зустрічі з королем Сполученого Королівства, вони обговорять питання зміни клімату вже у неділю, 9 липня.

У понеділок, 10 липня, Байден вирушить на Даунінг-стріт, де відбудеться його зустріч із прем'єр-міністром Британії Ріші Сунаком. Речник голови британського уряду заявив, що лідери обговорять майбутній саміт НАТО та Україну.

"Сполучене Королівство є провідним союзником Європи в НАТО, ми є найважливішим торговельним, оборонним і дипломатичним партнером Сполучених Штатів, і ми знаходимося в авангарді надання Україні підтримки, необхідної їй для успіху на полі бою", - заявив прем'єр Британії напередодні.

Після зустрічі Байден і Сунак вирушать до Литви, де лідери НАТО зберуться на ключовий саміт. Потім Байден вирушить у Гельсінкі для зустрічі з лідерами країн Північної Європи.

Саміт НАТО у Вільнюсі

11 та 12 липня в Литві пройде саміт НАТО, на якому Україна хоче отримати сигнал про підтримку вступу до Альянсу після закінчення війни. При цьому президент України Володимир Зеленський вважає, що країна має всі підстави для цього.

Напередодні саміту президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що Україна заслуговує на членство в НАТО.

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НАТОДжозеф БайденРіші Сунак