Украина готовит посла в Анголу, президент страны пообещал Зеленскому приехать
Президент Анголы Жуау Лоренсу принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского относительно посещения Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.
Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Анголы в ряде направлений: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование.
Также Зеленский отметил, что Украина готовит посла в Анголе.
"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", - добавил он.
Визиты в Украину
Лидеры других стран посещают Украину во время войны, чтобы выразить поддержку украинскому народу и подтвердить свою солидарность в борьбе против российской агрессии.
Кроме того, эти поездки имеют и стратегическое значение. Они помогают лидерам лично оценить ситуацию, обсудить с украинскими властями насущные вопросы безопасности и восстановления инфраструктуры. Встречи также укрепляют международный фронт против агрессора и сигнализируют Москве о непоколебимости позиций партнеров Украины.
Недавно в Киев прибыло правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Во время консультаций был затронут ряд важных вопросов, среди которых членство Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.
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