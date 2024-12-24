Украина готовит посла в Анголу, президент страны пообещал Зеленскому приехать

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Анголы в ряде направлений: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование.

Также Зеленский отметил, что Украина готовит посла в Анголе.

"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", - добавил он.

Визиты в Украину

Лидеры других стран посещают Украину во время войны, чтобы выразить поддержку украинскому народу и подтвердить свою солидарность в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, эти поездки имеют и стратегическое значение. Они помогают лидерам лично оценить ситуацию, обсудить с украинскими властями насущные вопросы безопасности и восстановления инфраструктуры. Встречи также укрепляют международный фронт против агрессора и сигнализируют Москве о непоколебимости позиций партнеров Украины.

Недавно в Киев прибыло правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Во время консультаций был затронут ряд важных вопросов, среди которых членство Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.