ua en ru
Вт, 24 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Украина готовит посла в Анголу, президент страны пообещал Зеленскому приехать

Вторник 24 декабря 2024 15:17
UA EN RU
Украина готовит посла в Анголу, президент страны пообещал Зеленскому приехать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Анголы Жуау Лоренсу принял приглашение украинского коллеги Владимира Зеленского относительно посещения Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

Во время переговоров стороны обсудили двусторонние отношения Украины и Анголы в ряде направлений: продовольственная безопасность, логистика, сельское хозяйство, создание зерновых хабов и гуманитарное разминирование.

Также Зеленский отметил, что Украина готовит посла в Анголе.

"Буду рад видеть Жуау Лоренсу в Украине, собеседник принял мое приглашение. Наши команды будут работать над возможностью такого визита", - добавил он.

Визиты в Украину

Лидеры других стран посещают Украину во время войны, чтобы выразить поддержку украинскому народу и подтвердить свою солидарность в борьбе против российской агрессии.

Кроме того, эти поездки имеют и стратегическое значение. Они помогают лидерам лично оценить ситуацию, обсудить с украинскими властями насущные вопросы безопасности и восстановления инфраструктуры. Встречи также укрепляют международный фронт против агрессора и сигнализируют Москве о непоколебимости позиций партнеров Украины.

Недавно в Киев прибыло правительство Литвы во главе с премьер-министром Гинтаутасом Палуцкасом. Во время консультаций был затронут ряд важных вопросов, среди которых членство Украины в Европейском союзе (ЕС) и НАТО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Ангола Война в Украине
NEWS
РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО
РФ за сутки запустила по Украине 60 "Шахедов": как отработала ПВО
DAILY
Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил
Милан Лелич, Роман Кот Глава УГКЦ Святослав: Ватикан – не посредник между Украиной и Россией, об этом никто не просил