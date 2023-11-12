Байден намерен восстановить военное сотрудничество с Китаем

Президент США Джо Байден намерен в ближайшее время возобновить военное сотрудничество с Китаем.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News .

"Президент (США – ред.) решительно настроен на возобновление связей между военными, потому что он считает, что это в интересах национальной безопасности США. Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", - заявил Салливан.

По его словам, восстановление сотрудничества между военными может происходить на всех уровнях – от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Советник президента США также отметил, что Байден будет пытаться "продвинуть мяч" по военному сотрудничеству в ходе встречи с китайским лидером Си Цзиньпином.

"Китайцы в основном разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Думаю, что это главный вопрос повестки дня", - добавил он.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Американский президент Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин проведут личную встречу 15 ноября в Сан-Франциско. Встреча глав государств пройдет на фоне ухудшения взаимоотношений, но в последнее время стороны пытаются наладить контакты.

В преддверии встречи на наивысшем уровне китайский дипломат Ван I посетил Вашингтон, где провел отдельные переговоры с Байденом, госсекретарем Энтони Блинкеном и советником Белого дома по национальной безопасности Джейком Салливаном.

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