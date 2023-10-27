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Байден встретился с главой МИД Китая: призвал совместно решать глобальные проблемы

Вашингтон, Пятница 27 октября 2023 22:28
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Байден встретился с главой МИД Китая: призвал совместно решать глобальные проблемы Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден провел встречу с министром иностранных дел Китая Ван И. Стороны обсуждали отношения между странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Глава американского государства в ходе переговоров подчеркнул, что США и Китай должны ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи.

"Он подчеркнул, что США и Китай должны совместно решать глобальные проблемы", - приводит Белый дом слова Байдена.

Визит главы МИД Китая в США

Напомним, министр иностранных дел Китая Ван И находится с визитом в Вашингтоне. Он уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном.

По информации СМИ, Ван И должен подготовить визит в США лидера Китая Си Цзиньпина. Он может состояться уже в ноябре.

Планируется, что глава КНР посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско и встретиться с президентом США Джо Байденом.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай согласен сотрудничать с США, поскольку от этого зависит судьба человечества.

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