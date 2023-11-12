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Байден має намір відновити військову співпрацю з Китаєм

Неділя 12 листопада 2023 23:38
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Байден має намір відновити військову співпрацю з Китаєм Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден має намір найближчим часом відновити військову співпрацю з Китаєм.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News.

"Президент (США – ред.) рішуче налаштований на відновлення зв'язків між військовими, тому що він вважає, що це на користь національної безпеки США. Нам потрібні ці лінії зв'язку, щоб не було помилок, прорахунків чи непорозумінь", - заявив Салліван.

За його словами, відновлення співпраці між військовими може відбуватися на всіх рівнях – від найвищого керівництва до тактичного оперативного рівня, а також "на воді та повітрі в Індо-Тихоокеанському регіоні".

Радник президента США також зазначив, що Байден намагатиметься "просунути м'яч" у військовій співпраці під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном.

"Китайці переважно розірвали ці комунікаційні зв'язки. Президент Байден хотів би їх відновити. Думаю, що це головне питання порядку денного", - додав він.

Зустріч Байдена та Сі Цзіньпіна

Американський президент Джо Байден та лідер Китаю Сі Цзіньпін проведуть особисту зустріч 15 листопада у Сан-Франциско. Зустріч глав держав пройде на тлі погіршення взаємин, але останнім часом сторони намагаються налагодити контакти.

Напередодні зустрічі на найвищому рівні китайський дипломат Ван I відвідав Вашингтон, де провів окремі переговори з Байденом, держсекретарем Ентоні Блінкеном та радником Білого дому з національної безпеки Джейком Салліваном.

Чому важливими є переговори Байдена та Сі Цзіньпіна, і що чекати України від них – можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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