"Россия не победит": Байден пообещал, что США не прекратят поддержку Украины
Россия не победит в войне. Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать военную помощь Украине.
Об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Байден поблагодарил Зеленского за то, что он поделился своим планом победы Украины в войне с Россией.
Во время встречи лидеры также обсудили военное финансирование и долгосрочную поддержку Украины.
"Мы поддерживаем Украину. Мы стоим с Украиной сейчас и в будущем... Позвольте мне быть откровенным. Россия не победит в войне", - подчеркнул американский президент.
Помощь Украине от США
Напомним, сегодня стало известно, что США выделили для Украины новый пакет военной помощи на 375 млн долларов. Вооружение будет предоставлено из американских запасов.
В пакет, в частности, вошли авиабомбы JSOW, снаряды HIMARS, артиллерийские боеприпасы.
Позже в Пентагоне и Белом доме сообщили, что США передадут Украине вооружение стоимостью 2,4 млрд долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.
Добавим, ранее сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден уже встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представил детали своего плана победы в войне с Россией.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.