ua en ru
Чт, 26 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Россия не победит": Байден пообещал, что США не прекратят поддержку Украины

Четверг 26 сентября 2024 23:05
UA EN RU
"Россия не победит": Байден пообещал, что США не прекратят поддержку Украины Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Россия не победит в войне. Соединенные Штаты Америки будут продолжать оказывать военную помощь Украине.

Об этом заявил президент США Джо Байден перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Байден поблагодарил Зеленского за то, что он поделился своим планом победы Украины в войне с Россией.

Во время встречи лидеры также обсудили военное финансирование и долгосрочную поддержку Украины.

"Мы поддерживаем Украину. Мы стоим с Украиной сейчас и в будущем... Позвольте мне быть откровенным. Россия не победит в войне", - подчеркнул американский президент.

Помощь Украине от США

Напомним, сегодня стало известно, что США выделили для Украины новый пакет военной помощи на 375 млн долларов. Вооружение будет предоставлено из американских запасов.

В пакет, в частности, вошли авиабомбы JSOW, снаряды HIMARS, артиллерийские боеприпасы.

Позже в Пентагоне и Белом доме сообщили, что США передадут Украине вооружение стоимостью 2,4 млрд долларов. Оно вошло в новый пакет военной помощи.

Добавим, ранее сегодня президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден уже встретились в Белом доме в Вашингтоне. В ходе переговоров украинский лидер подробно представил детали своего плана победы в войне с Россией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Помощь Украине Военная помощь Война в Украине
NEWS
Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября
Украинцам готовят повышение цен на электроэнергию: кто заплатит больше с 1 ноября
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине