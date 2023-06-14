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Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины

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Среда 14 июня 2023 07:59
Байден и Столтенберг обсудили войну РФ против Украины Фото: Байден обсудил со Столтенбергом войну в Украине (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом обсудили последствия российской войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Белого дома.

В преддверии саммита глав государств и правительств членов Североатлантического альянса Байден и Столтенберг приветствовали поддержку, которую союзники и партнеры оказывают на двустороннем уровне, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии.

"Обсудили последствия войны России против Украины для трансатлантической безопасности, а также важность дальнейшего усиления возможностей сдерживания и обороны НАТО", - говорится в сообщении.

Речь также шла о совместном желании как можно быстрее принять Швецию в Альянс.

Вступление Украины в НАТО

В Офисе Президента заявили, что вступление Украины в альянс поддержали уже 20 стран-членов НАТО.

В Министерстве обороны Украины сообщили, что на Вильнюсском саммите страны-члены предоставят Украине алгоритм вступления в Североатлантический альянс.

Вильнюсский саммит запланирован на 11-12 июля

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