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Россия может отреагировать на разрешение на дальнобойные удары Украины диверсиями, - Bloomberg

Украина, Пятница 13 сентября 2024 23:03
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Россия может отреагировать на разрешение на дальнобойные удары Украины диверсиями, - Bloomberg Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российский диктатор Владимир Путин может отреагировать на разрешение партнеров Украины на дальнобойные удары по России. Это могут быть диверсии со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным анонимных источников издания, угрозы Кремля в адрес стран НАТО через Украину относительно возможного использования ракет западного производства для поражения военных объектов в России, скорее всего, обретут форму усиления диверсий, кибернетических и других гибридных атак, заявили американские и европейские чиновники.

В то же время, еще один анонимный источник издания отметил, что Россия также может ответить прямым или косвенным нападением на американские войска в других регионах, например, на Ближнем Востоке.

Удары Украины вглубь России

Напомним, что, несмотря на то, что уже длительное время Украина получает дальнобойные ракеты от Британии, США и Франции. Использование этого оружия для ударов по территории России еще под запретом.

Пресс-секретарь Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжают вести закрытые переговоры с Украиной по этому вопросу.

Отметим, что сегодня ожидается встреча президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Существует вероятность, что лидеры обсудят возможность разрешения Вооруженным силам Украины наносить удары по российской территории.

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