Россия может отреагировать на разрешение на дальнобойные удары Украины диверсиями, - Bloomberg

Российский диктатор Владимир Путин может отреагировать на разрешение партнеров Украины на дальнобойные удары по России. Это могут быть диверсии со стороны Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По данным анонимных источников издания, угрозы Кремля в адрес стран НАТО через Украину относительно возможного использования ракет западного производства для поражения военных объектов в России, скорее всего, обретут форму усиления диверсий, кибернетических и других гибридных атак, заявили американские и европейские чиновники. В то же время, еще один анонимный источник издания отметил, что Россия также может ответить прямым или косвенным нападением на американские войска в других регионах, например, на Ближнем Востоке.