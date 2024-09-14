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В Белом доме отреагировали на угрозы Путина ответить на удары ВСУ по РФ

Суббота 14 сентября 2024 02:26
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В Белом доме отреагировали на угрозы Путина ответить на удары ВСУ по РФ Фото: спикер Белого дома Карин Жан Пьер (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Угрозы российского лидера Владимира Путина касательно разрешения Украине бить западными ракетами по РФ - очень опасная риторика, но в этом нет ничего нового.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан Пьер во время брифинга 13 сентября, сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Белого дома.

Она назвала озвученную диктатором РФ риторику "не новой для России" и добавила, что на самом деле это было "главным сообщением российской пропаганды в их войне".

Жан Пьер повторила сообщение о том, что война в Украине может завершиться в момент, когда Россия выведет свои войска из Украины. Однако, по ее словам, Белый дом не изменил позицию относительно ударов по тылам РФ.

"Политика не изменилась. Но я продолжу говорить, что президент (Джо Байден. - ред.) предан тому, чтобы Украина имела то, что ей нужно, чтобы защищаться от агрессии России, и чтобы защищать свою демократию", - сказала она.

Удары ракетами США по тылам России

Официальный Киев уже длительное время просит США разрешить бить американскими ракетами по военным аэродромам в российском тылу. Это позволит уничтожить стратегическую авиацию РФ, которая постоянно атакует Украину баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами.

Ранее США разрешили ВСУ поражать объекты россиян только на 100 километров в приграничной зоне Харьковской области.

На днях президент США Джо Байден планировал встретиться с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить разрешение ВСУ поражать объекты в тылах РФ.

Однако в Белом доме заявили о неизменности позиции США относительно ударов и заверили, что никаких больших объявлений по этой теме после встречи не ожидается. Диалог продолжится в непубличном формате.

По данным СМИ, Путин может отреагировать на удары по территории РФ многочисленными диверсиями против военных США.

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