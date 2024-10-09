Байден и Нетаньяху обсудят риски ударов Израиля по Ирану, - Axios

В среду, 9 октября, президент США Джо Байден проведет телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Лидеры обсудят нюансы вероятного нанесения ударов Израиля по Ирану.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

По его словам, Вашингтон хочет убедиться, что Израиль атакует важные цели в Иране, однако при этом атака не будет непропорциональной.

"Мы хотим использовать этот телефонный разговор, чтобы попытаться определить границы израильского возмездия", - отметил один из чиновников.

Обострение на Ближнем Востоке

За последний месяц армия обороны Израиля ликвидировала ряд лидеров исламских группировок в странах Ближнего Востока, которых поддерживает Иран.

Так, 31 июля в Тегеране был убит лидер иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Хания. Подрыв организовали иранские агенты израильского "Моссада".

27 сентября ВВС Израиля ударили по пригороду Бейрута и убили лидера "Хезболлы" Хасана Насраллу, который находился в подземном бункере с другими руководителями группировки.С 1 октября ЦАХАЛ начала региональную наземную операцию в южном Ливане, чтобы отодвинуть террористов подальше от границы с Израилем.

В ответ в тот же день Иран выпустил по Израилю 180 баллистических ракет. В результате атаки никто не погиб, она оказалась неэффективной.

Нетаньяху пообещал отплатить за эту атаку и не исключает ударов по нефтяным месторождениям и даже ядерным объектам Ирана. В Тегеране любое возмездие пообещали встретить "огромными разрушениями", что несет риск более широкой войны в нефтедобывающем регионе.

Байден пытается отговорить Израиль от реализации таких планов, чтобы не напрягать ситуацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.