Белый дом планирует ввести значительные ограничения на американские инвестиции в Китай, - СМИ
Администрация президента США Джо Байдена планирует ввести беспрецедентные правила, ограничивающие американские инвестиции в Китай.
Как сообщает РБК-Украина, об этом пишет Рolitico.
Ограничение планируется ввести в конце апреля, однако в США уже начали формировать рабочие группы, к которым они будут относиться. Предварительно от компаний потребуется сообщать правительству о новых инвестициях в Китае.
Однако, как свидетельствуют последние заявления, команда Байдена не заинтересована в серьезном разрыве связей между крупнейшими экономиками мира.
"Но, несмотря на примирительный тон, США готовят ряд мер, направленных на критические части китайской экономики. В дополнение к ожидаемому указу об инвестициях, они также рассматривают потенциальный запрет на принадлежащее китайцам широкое популярное приложение TikTok", - пишет издание.
Напомним, Reuters сообщал, чтоотношения США и Китая ухудшились до уровня 50-летней давности.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.