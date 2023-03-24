Отношения США и Китая ухудшились до уровня 50-летней давности, - Reuters

Американо-китайские отношения в последнее время скатились к тому, что некоторые называют их худшими с тех пор, как страны нормализовали его в 1970-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Президент Джо Байден заявил в прошлом месяце, что он планирует поговорить с главой КНР Си Цзиньпином о сбитом китайском воздушном шаре. Через пять недель звонка до сих пор не было.

"Си посетил РФ и вместе с российским диктатором Владимиром Путиным выставил разные требования к США. Аналитики отмечают, что американо-китайские отношения скатились до уровня 50-летней давности, когда страны в 1970-х годах нормализовали отношения", - говорится в материале.

Еще больше усложняет ситуацию остановка в США в начале апреля президента Тайваня Цай Инвэнь. Она может встретиться со спикером Палаты представителей республиканца Кевина Маккарти.

"Сейчас не самый лучший момент для американской дипломатии. В последний раз Китай и Россия были так близки в 1957 году, когда Мао Цзэдун заявил в Москве: "Восточный ветер победит западный ветер", - сказал профессор китаеведения Гарвардского университета Уильям Кирби.

Глава специального комитета палаты представителей Китая от республиканцев Майк Галлахер хочет более жесткой линии, говоря, что Россия и Китай уже вовлечены в новую холодную войну. По его словам, чтобы Китай не следовал примеру России в Украине и не вторгся на Тайвань, США следует агрессивно ликвидировать отставание в поставках вооружений Тайваню из-за рубежа и обеспечить, чтобы американская жесткая сила была способна сдержать явные амбиции Си поглотить островную демократию.