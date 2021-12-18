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Байден готується виступити зі зверненням до нації через штам "Омікрон"

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Вашингтон, Субота 18 грудня 2021 23:10
Байден готується виступити зі зверненням до нації через штам "Омікрон" Фото: Джен Псакі, прес-секретар Білого дому (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден 21 грудня виступить з промовою. Він розповість про нові кроки своєї адміністрації, спрямовані на боротьбу з пандемією у світлі поширення штаму "Омікрон".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря Білого дому Джен Псакі.

За словами Псакі, глава держави оголосить "про нові кроки, що вживаються адміністрацією для надання допомоги" нужденним в ній жителям країни, а також попередить про ризики для тих, хто все ще не вакцинувався.

"Ми готові до зростаючої кількості випадків зараження, і президент детально розповість, як ми будемо реагувати на цю проблему. Він нагадає американцям, що вони можуть захистити себе від важкого перебігу COVID-19, пройшовши вакцинацію і ревакцинацію", - заявила Псакі.

У четвер Байден заявив, що штам незабаром почне поширюватися в США значно швидше. На цей час у більшості тих, хто заразився коронавірусом в США, виявляють "Дельту".

Раніше ми писали, що штам "Омікрон" може серйозно вплинути на хід пандемії, на думку ВООЗ.

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Омикрон
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