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Байден готовится выступить с обращением к нации из-за штамма "Омикрон"

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Вашингтон, Суббота 18 декабря 2021 23:10
Байден готовится выступить с обращением к нации из-за штамма "Омикрон" Фото: Джен Псаки, пресс-секретарь Белого дома (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден 21 декабря выступит с речью. Он расскажет о новых шагах своей администрации, направленных на борьбу с пандемией в свете распространения штамма "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки.

По словам Псаки, глава государства объявит "о новых шагах, предпринимаемых администрацией для оказания помощи" нуждающимся в ней жителям страны, а также предупредит о рисках для тех, кто все еще не вакцинировался.

"Мы готовы к растущему числу случаев заражения, и президент подробно расскажет, как мы будем реагировать на эту проблему. Он напомнит американцам, что они могут защитить себя от тяжелого течения COVID-19, пройдя вакцинацию и ревакцинацию", - заявила Псаки.

В четверг Байден заявил, что штамм вскоре начнет распространяться в США значительно быстрее. В настоящий момент у большинства заразившихся коронавирусом в США выявляют "Дельту".

Ранее мы писали, что штамм "Омикрон" может серьезно повлиять на ход пандемии, по мнению ВОЗ.

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