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Байден готовий зробити "подальші кроки у відповідь" РФ

Новость на русском → США, П'ятниця 16 квітня 2021 01:48
Байден готовий зробити "подальші кроки у відповідь" РФ Фото: Джо Байден (Drew Angerer/Getty Images)
Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден готовий зробити "кроки" проти Росії, якщо вона не перестане "втручатися в демократію" США. При цьому, він зазначив, що є галузі, що представляють інтерес між США і Росією.

Про це він сказав під час брифінгу, присвяченого Росії.

"Якщо Росія продовжить втручатися в нашу демократію, я готовий зробити подальші кроки у відповідь", - сказав Байден.

Водночас він зазначив, що не хоче загострювати ситуацію між країнами.

Також Байден прокоментував стягання російської техніки до українського кордону. Він заявив, що закликав президента РФ Володимира Путіна утриматися від військових дій.

Нагадаємо, США заявляли, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", які заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.

Раніше Байден назвав Російську Федерацією головною загрозою для країни. Також він висловився про відносини з Китаєм.

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