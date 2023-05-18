Министры обороны стран НАТО в июне обсудят возможную передачу Украине истребителей

Главы министерств обороны стран НАТО будут обсуждать возможную передачу Украине западных истребителей на встрече, которая состоится в июне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в интервью Spiegel .

В ответ на вопрос о возможных поставках западных истребителей в Украину он отметил, что передача оружия развивалась в соответствии с тем, как продвигалась война. Генсек уточнил, что сначала важной техникой для украинцев было противотанковое вооружение, потом гаубицы, зенитные установки, а затем и танки.

Он напомнил, что Польша и Словакия уже передали Украине истребители МиГ-29 советского образца.

"Мы постоянно обсуждаем вопрос, нужны ли современные западные истребители - и в НАТО, и с Украиной. Ожидаю, что эта тема также будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в июне", - рассказал Столтенберг.

Генсек уточнил, что не менее важным, чем поставка платформ для вооружений, является обеспечение их функционирования, которое предполагает огромное количество боеприпасов и запчастей, а также круглосуточное техническое обслуживание.