Байден і Джонсон поговорили про Україну: домовилися про санкції проти РФ

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Россі в Україну і домовилися про санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому і прес-службу прем'єр-міністра Великобританії .

У Білому домі відзначили, Байден і Джонсон підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони обговорили свої нещодавні дипломатичні контакти з Україною та Росією та розглянули поточні дипломатичні зусилля щодо стримування РФ.

" Вони обговорили зусилля по зміцненню оборонної позиції на східному фланзі НАТО і підкреслили постійну тісну координацію між союзниками та партнерами, в тому числі готовність накласти серйозні наслідки на Росію, якщо вона вирішить продовжити військову ескалацію", - йдеться в заяві Білого дому.

У Джонсона відзначають, що Джонсон і Байден розповіли один одному про свої недавні дискусії з іншими світовими лідерами.

" Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз на адресу України", - йдеться в повідомленні.

Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжним збитком як для Росії, так і для всього світу.