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Байден і Джонсон поговорили про Україну: домовилися про санкції проти РФ

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США, Великобританія, Вівторок 15 лютого 2022 00:42
Байден і Джонсон поговорили про Україну: домовилися про санкції проти РФ Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон провели телефонну розмову. Лідери обговорили загрозу вторгнення Россі в Україну і домовилися про санкції проти РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому і прес-службу прем'єр-міністра Великобританії.

У Білому домі відзначили, Байден і Джонсон підтвердили свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Вони обговорили свої нещодавні дипломатичні контакти з Україною та Росією та розглянули поточні дипломатичні зусилля щодо стримування РФ.

"Вони обговорили зусилля по зміцненню оборонної позиції на східному фланзі НАТО і підкреслили постійну тісну координацію між союзниками та партнерами, в тому числі готовність накласти серйозні наслідки на Росію, якщо вона вирішить продовжити військову ескалацію", - йдеться в заяві Білого дому.

У Джонсона відзначають, що Джонсон і Байден розповіли один одному про свої недавні дискусії з іншими світовими лідерами.

"Вони погодилися, що залишається вирішальне вікно для дипломатії та для Росії, щоб відступити від своїх погроз на адресу України", - йдеться в повідомленні.

Лідери підкреслили, що будь-яке подальше вторгнення в Україну призведе до затяжної кризи для Росії з далекосяжним збитком як для Росії, так і для всього світу.

"Вони погодилися з тим, що західні союзники повинні зберігати єдність перед обличчям загроз з боку Росії, включаючи введення пакету санкцій у разі ескалації російської агресії. Вони також підтвердили необхідність того, щоб європейські країни зменшили свою залежність від російського газу, і цей крок більше, ніж будь-який інший, завдасть удару по стратегічних інтересах Росії", - зазначили у Великобританії.

Нагадаємо, що нещодавно Байден говорив про Україну з Путіним. При цьому досі незрозуміло, чи буде вторгнення РФ в Україну.

Також повідомлялося, що Джонсон планує переговори з європейськими лідерами про Україну. Йтиметься про підтримку нашої країни.

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Сполучені Штати Америки Великобританія Вторгнення Росії до України
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