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Білий дім після розмови Байдена і Путіна: залишається невідомим, який шлях обере Росія

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Вашингтон, Неділя 13 лютого 2022 10:11
Білий дім після розмови Байдена і Путіна: залишається невідомим, який шлях обере Росія Фото: Джо Байден та Володимир Путін, президенти США та РФ (Official White House Photo)
Автор: Дмитро Левицький

Вчора відбулася телефонна розмова президентів США та Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна - на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну. Однак американській стороні так і не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Як розповів високопоставлений представник адміністрації США, переговори двох президентів були професійними та змістовними, але досягнути фундаментальних змін в динаміці не вдалося.

"Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили", - сказав він.

Водночас, за словами чиновника, Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією, але завжди готовий і до іншого розвитку подій.

"Отже, як завжди, ми йдемо двома шляхами: дипломатією, у тому числі підтримуючи тісний зв'язок з нашими партнерами та союзниками, тим часом ми активізуємо наші зусилля щодо стримування Росії та покладення на неї витрат, якщо вона все одно вирішить розпочати військові дії", - зазначив представник Білого дому.

Нагадаємо, вчора Байден заявив Путіну, що США відкриті до дипломатії, але готові й до інших сценаріїв.

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