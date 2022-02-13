Білий дім після розмови Байдена і Путіна: залишається невідомим, який шлях обере Росія

Вчора відбулася телефонна розмова президентів США та Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна - на тлі загрози вторгнення російських військ в Україну. Однак американській стороні так і не вдалося з'ясувати, який шлях обере Росія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

Як розповів високопоставлений представник адміністрації США, переговори двох президентів були професійними та змістовними, але досягнути фундаментальних змін в динаміці не вдалося.

"Залишається незрозумілим, чи зацікавлена Росія у досягненні своїх цілей дипломатичним шляхом, а не застосуванням сили", - сказав він.

Водночас, за словами чиновника, Вашингтон залишається прихильником дипломатичного врегулювання конфлікту з Росією, але завжди готовий і до іншого розвитку подій.

"Отже, як завжди, ми йдемо двома шляхами: дипломатією, у тому числі підтримуючи тісний зв'язок з нашими партнерами та союзниками, тим часом ми активізуємо наші зусилля щодо стримування Росії та покладення на неї витрат, якщо вона все одно вирішить розпочати військові дії", - зазначив представник Білого дому.