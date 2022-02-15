ru ua
Вт, 15 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Байден и Джонсон поговорили об Украине: договорились о санкциях против РФ

Новина українською →
США, Великобритания, Вторник 15 февраля 2022 00:42
Байден и Джонсон поговорили об Украине: договорились о санкциях против РФ Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения Росси в Украину и договорились о санкциях против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и пресс-службу премьер-министра Великобритании.

В Белом доме отметили, Байден и Джонсон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили свои недавние дипломатические контакты с Украиной и Россией и рассмотрели текущие дипломатические усилия по сдерживанию РФ.

"Они обсудили усилия по укреплению оборонительной позиции на восточном фланге НАТО и подчеркнули постоянную тесную координацию между союзниками и партнерами, в том числе готовность наложить серьезные последствия на Россию, если она решит продолжить военную эскалацию", - говорится в заявлении Белого дома.

У Джонсона отмечают, что Джонсон и Байден рассказали друг другу о своих недавних дискуссиях с другими мировыми лидерами.

"Они согласились, что остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины", - говорится в сообщении.

Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для России, так и для всего мира.

"Они согласились с тем, что западные союзники должны сохранять единство перед лицом угроз со стороны России, включая введение значительного пакета санкций в случае эскалации российской агрессии. Они также подтвердили необходимость того, чтобы европейские страны уменьшили свою зависимость от российского газа, и этот шаг больше, чем любой другой, нанесет удар по стратегическим интересам России", - отметили в Великобритании.

Напомним, что недавно Байден говорил об Украине с Путиным. При этом до сих пор непонятно, будет ли вторжение РФ в Украину.

Также сообщалось, что Джонсон планирует переговоры с европейскими лидерами об Украине. Речь пойдет о поддержке нашей страны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Великобритания Вторжение России в Украину
NEWS
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
День единения, а не нападения. Зеленский издал указ о праздновании 16 февраля
DAILY
Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины
Владислав Красинский, Милан Лелич Высокое напряжение. Почему за выходные накалилась обстановка вокруг Украины