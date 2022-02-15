Байден и Джонсон поговорили об Украине: договорились о санкциях против РФ

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провели телефонный разговор. Лидеры обсудили угрозу вторжения Росси в Украину и договорились о санкциях против РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома и пресс-службу премьер-министра Великобритании .

В Белом доме отметили, Байден и Джонсон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Они обсудили свои недавние дипломатические контакты с Украиной и Россией и рассмотрели текущие дипломатические усилия по сдерживанию РФ.

" Они обсудили усилия по укреплению оборонительной позиции на восточном фланге НАТО и подчеркнули постоянную тесную координацию между союзниками и партнерами, в том числе готовность наложить серьезные последствия на Россию, если она решит продолжить военную эскалацию", - говорится в заявлении Белого дома.

У Джонсона отмечают, что Джонсон и Байден рассказали друг другу о своих недавних дискуссиях с другими мировыми лидерами.

" Они согласились, что остается решающее окно для дипломатии и для России, чтобы отступить от своих угроз в адрес Украины", - говорится в сообщении.

Лидеры подчеркнули, что любое дальнейшее вторжение в Украину приведет к затяжному кризису для России с далеко идущим ущербом как для России, так и для всего мира.