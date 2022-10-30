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Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США

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Вашингтон, Воскресенье 30 октября 2022 05:16
Байден досрочно проголосовал на промежуточных выборах в Конгресс США Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Президент США Джо Байден в субботу досрочно проголосовал на промежуточных выборах в американский Конгресс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На избирательный участок в Уилмингтоне (штат Делавэр) глава государства прибыл со своей 18-летней внучкой Натали, которая голосует на выборах впервые.

Промежуточные выборы в Конгресс пройдут 8 ноября. На них будут избираться все 435 членов Палаты представителей и треть сенаторов.

Согласно прогнозам, республиканцы могут увеличить представительство в обеих палатах законодательного органа, что даст им возможность препятствовать реализации предложений президента-демократа.

Напомним, мировые СМИ писали о том, что республиканцы, если вернут контроль над Конгрессом США, будут иметь право заблокировать любую помощь Украине, однако они скорее замедлят или сократят ее поток, чем остановят его.

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