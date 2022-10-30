Байден достроково проголосував на проміжних виборах до Конгресу США

Президент США Джо Байден у суботу достроково проголосував на проміжних виборах до американського Конгресу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

На виборчу дільницю у Вілмінгтоні (штат Делавер) глава держави прибув зі своєю 18-річною онукою Наталі, яка голосує на виборах уперше.

Проміжні вибори до Конгресу відбудуться 8 листопада. На них обиратимуться всі 435 членів Палати представників та третина сенаторів.

Згідно з прогнозами, республіканці можуть збільшити представництво в обох палатах законодавчого органу, що дозволить їм перешкоджати реалізації пропозицій президента-демократа.

Нагадаємо, світові ЗМІ писали про те, що республіканці, якщо повернуть контроль над Конгресом США, матимуть право заблокувати будь-яку допомогу Україні, проте вони швидше уповільнять чи скоротять її потік, ніж зупинять його.

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