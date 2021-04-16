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Байден про дії РФ поблизу України: я закликав Путіна утриматися від військових дій

Автор: Даша Харченко

Президент США Джо Байден прокоментував стягання російської техніки до українського кордону. Він заявив, що закликав президента РФ Володимира Путіна утриматися від військових дій.

Про це він сказав під час брифінгу, присвяченого Росії.

Зокрема, Байден висловив занепокоєння з приводу нарощування російської військової могутності на кордоні з Україною у недавній розмові з Путіним.

"І я настійно радив йому утримуватися від будь-яких військових дій", - сказав американський президент.

Раніше повідомлялося, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні продовжує відстежувати ситуацію на тлі стягування військ РФ до кордонів з Україною. У зв'язку з цим американців попередили, що умови можуть змінитися практично без повідомлення.

Також США заявляли, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", які заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.

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Новини України Володимир ПутінРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиДжозеф Байден
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