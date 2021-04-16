Байден про дії РФ поблизу України: я закликав Путіна утриматися від військових дій

Зокрема, Байден висловив занепокоєння з приводу нарощування російської військової могутності на кордоні з Україною у недавній розмові з Путіним.

"І я настійно радив йому утримуватися від будь-яких військових дій", - сказав американський президент.

Раніше повідомлялося, що посольство Сполучених Штатів Америки в Україні продовжує відстежувати ситуацію на тлі стягування військ РФ до кордонів з Україною. У зв'язку з цим американців попередили, що умови можуть змінитися практично без повідомлення.

Також США заявляли, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", які заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.