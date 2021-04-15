Посольство США попередило американців, що ситуація в Україні може "несподівано змінитися"

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні продовжує відстежувати ситуацію на тлі стягування військ РФ до кордонів з Україною. У зв'язку з цим американців попередили, що умови можуть змінитися практично без повідомлення.

Про це йдеться на сайті посольства .

"Четвертий рівень - "не подорожувати" - залишається в силі для Криму із-за зловживань з боку російських окупаційних властей, а також для східних частин Донецької та Луганської областей через збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Раніше США заявляли, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", які заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.

РБК-Україна писало, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в України.

Нагадаємо, генерал Збройних сил США Тод Уолтерс заявив, що в України є військовий потенціал для відбиття атаки РФ.