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Посольство США попередило американців, що ситуація в Україні може "несподівано змінитися"

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 21:07
Посольство США попередило американців, що ситуація в Україні може "несподівано змінитися" Фото: США попередив американців про поїздки в Україну (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні продовжує відстежувати ситуацію на тлі стягування військ РФ до кордонів з Україною. У зв'язку з цим американців попередили, що умови можуть змінитися практично без повідомлення.

Про це йдеться на сайті посольства.

"Четвертий рівень - "не подорожувати" - залишається в силі для Криму із-за зловживань з боку російських окупаційних властей, а також для східних частин Донецької та Луганської областей через збройного конфлікту", - йдеться в повідомленні.

Раніше США заявляли, що стягування військ Російської Федерації не пов'язані з військовими навчаннями "Захід", які заплановані на вересень цього року, а значить для перекидання військових ще рано.

РБК-Україна писало, що директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс не виключає, що Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в України.

Нагадаємо, генерал Збройних сил США Тод Уолтерс заявив, що в України є військовий потенціал для відбиття атаки РФ.

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