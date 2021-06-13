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Байден дасть "жорсткий сигнал" Путіну щодо агресії в Україні та кібератак РФ, - NBC

Автор: Артур Родивилов

Білий дім ставить своїм завданням продемонструвати, що Джо Байден дав "жорсткий сигнал" Володимиру Путіну на їхній зустрічі в Женеві. Саміт пройде у двох форматах - "ширшому і вужчому".

Про це повідомляє телеканал NBC.

Джерела телеканалу не сказали, чи буде "зустріч віч-на-віч" без помічників і радників.

NBC повідомляє, що Байден має передати "жорсткий сигнал Путіну, на відміну від тих відносин, які продемонстрував колишній президент Дональд Трамп".

Стверджується, що Джо Байден проводить зустрічі з союзниками, щоб продемонструвати російському президенту "єдиний фронт проти його згубної поведінки".

За інформацією телеканалу, американський президент має намір обговорити кібератаки, посилення російської агресії щодо України, порушення прав людини та втручання у вибори.

Також Джо Байден планує торкнутися тем, за якими дві країни можуть працювати разом. Наприклад, контроль над озброєннями та зміна клімату.

Раніше Путін заявив, зараз відносини між Росією і США знаходяться на найнижчому рівні за останні кілька років.

Нагадаємо, що США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві.

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Жодного "перезавантаження". Чого чекати світу та Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

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