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США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з РФ на саміті в Женеві, - Псакі

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США, Субота 12 червня 2021 00:26
США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з РФ на саміті в Женеві, - Псакі Фото: президент США Джо Байден і президент РФ Володимир Путін (Official White House Photo by David Lienemann)
Автор: Даша Харченко

США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, передає СNN.

Вона підкреслила, що між США і Росією є відмінності і Штати хочуть "знайти шлях вперед", додавши, що зустріч Президентів Росії і Сполучених Штатів відповідає інтересам США, оскільки в Білому домі хочуть "прийти у відносинах з Росією до того, щоб вони були більш стабільними і передбачуваними".

Псакі також виділила кілька сфер, в яких у Росії і США є "можливість істотно просунутися в плані взаємодії".

"Ви згадали кібератаки, скупчення сил на кордоні з Україною, тему прав людини. Це можливість обговорити всі ці питання, але також і ті, де ми можемо працювати вперед, - це стратегічна стабільність, переговори з Іраном. Всі вони будуть частиною дискусій з Росією наступного тижня", - зазначила вона.

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

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