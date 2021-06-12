США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з РФ на саміті в Женеві, - Псакі

США хочуть знайти "шляхи просування" відносин з Росією на майбутньому саміті в Женеві. Не в інтересах Штатів мати ворожі відносини з РФ.

Вона підкреслила, що між США і Росією є відмінності і Штати хочуть "знайти шлях вперед", додавши, що зустріч Президентів Росії і Сполучених Штатів відповідає інтересам США, оскільки в Білому домі хочуть "прийти у відносинах з Росією до того, щоб вони були більш стабільними і передбачуваними".

Псакі також виділила кілька сфер, в яких у Росії і США є "можливість істотно просунутися в плані взаємодії".

"Ви згадали кібератаки, скупчення сил на кордоні з Україною, тему прав людини. Це можливість обговорити всі ці питання, але також і ті, де ми можемо працювати вперед, - це стратегічна стабільність, переговори з Іраном. Всі вони будуть частиною дискусій з Росією наступного тижня", - зазначила вона.